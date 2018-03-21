حملة اعتقالات تطال 35 فلسطينياً غالبيتهم من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، 35 مواطنا من الضفة، بينهم 20 شابا من مخيم شعفاط بالقدس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وشنت حملة دهم في عدة احياء فيها، فيما جرت حملات دهم في عدة مناطق بالضفة.

وافاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين والتعاون وحي المعاجين واعتقلت معتز عكاشه من شارع هواش في المدينة والشاب نايف الشامي . كما اقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم الاربعاء بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس وشرع بعمليات دهم للمنازل.

وافاد الناشط الشبابي حمزة العقرباوي ان الاحتلال تم من عدة محاور وشرع جنود الاحتلال بتفتيش عدة منازل بانحاء متفرقة من البلدة، عرف منها منزل بلال نواش الاسمر واحمد وجيه الزهراوي ومنازل اخرى.

واضاف ان بعد مركبات الاحتلال تمركزت في منطقة بني فضل.

وفي الخليل اعتقل جنود الاحتلال الشاب نافذ عمار أبو عيشة من شارع السلام في مدينة الخليل وتقي عبود جوابرة من بيت امر واسلام عصافرة من بيت كاحل . فيما شهد مخيم شعفاط اقتحامات واسعة وجرى اعتقال الشاب إبراهيم علقم اضافة الى خمسة شبان اخرين.

كما تعرضت بلدة العيساوية لاقتحام مشابه.

واندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال قرب المسجد الكبير في بلدة الخضر جنوب بيت لحم فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عيسى وتصادر مركبته.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وقرية سِيريس جنوب مدينة جنين فيما اعتقفلت ايمن هديب من مخيم عن السلطان في اريحا.

وعرف من معتقلي امخيم شعفاط كل من:

1- أحمد خشان

2- ضياء عواد

3- سلام الخالدي

4- احمد محيسن

5- عبدالله ابو شمس محمد علي

6- باسم ابو شمس محمد علي

7- احمد محمد علي

8- فهد محمد علي

9- ماهر علقم

10- اسماعيل علقم

11- حسن علقم

12- محمد علقم

13- ابراهيم علقم

14- مهدي الضابط

15- محمد الشرحة

16- خليل الدبعي

17- اسماعيل مزعرو

18- حمزة طه

19- ابراهيم حمد

20- أنس أبو سنينة