اليوم العالمي للسعادة وعلاقة إحساسك بالرضا

في صيف عام 2011 اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 20 مارس من كل عام ليكون يوماً عالمياً للسعادة، والهدف هو رفع مستوى الرضا لدى الشعوب، وتحسين الحالة الصحية والترابط الاجتماعي، وزيادة الثقة بالنفس والتنمية.

في هذا اليوم يمكنك أن تخطو نحو مزيد من السعادة باتباع 5 توصيات من شأنها أن تمنح جسمك وذهنك الراحة والصفاء، وهي:

في هذا اليوم لا تتناول أية أكلات جاهزة أو أطعمة سريعة كالبيتزا والبرغر أو لحوم مصنّعة كالسجق واللانشون السموم.

ابدأ إجراءات تنظيف الجسم من السموم، بتناول أطعمة طبيعية خالية من المواد الحافظة والنكهات والألوان الاصطناعية.

الماء. احرص على ترطيب جسمك بشرب الماء والسوائل الخالية من الكافيين بانتظام على مدار اليوم. سيساعد الماء جسمك على تنظيف نفسه من السموم.

الاستيقاظ. ابدأ اليوم في الاستيقاظ مبكراً قليلاً، واستهل يومك ببعض النشاط البدني الخفيف في الصباح.

الأكلات السريعة. في هذا اليوم لا تتناول أية أكلات جاهزة أو أطعمة سريعة كالبيتزا والبرغر أو لحوم مصنّعة كالسجق واللانشون.

التلوث. ابتعد عن مصادر التلوث اليوم، واتبع كل السلوكيات التي تعزّز حماية البيئة.