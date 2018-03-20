يديعوت: جيش الاحتلال يقرر سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادقة جيش الاحتلال، على سلسلة إجراءات للتخفيف عن السكان بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، "إنه ورغم التوتر الحاصل في الجنوب، ونظرا لسوء الأوضاع بالقطاع، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي السماح بعدة تسهيلات إنسانية واقتصادية للقطاع".

ووفقا للصحيفة، تأتي هذه الإجراءات في أعقاب خطاب عباس، وقراره اتخاذ عقوبات جديدة بحق السكان في القطاع، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تبعد شبح التصعيد العسكري بالجنوب.

وبحسب الصحيفة العبرية، تشمل هذه التسهيلات، حركة التجار من غزة إلى "إسرائيل"، وزيادة كمية البضائع المصدرة من القطاع، خصوصا الخضروات، وزيادة مساحة الصيد في البحر، والسماح للسن الصغير بدخول "إسرائيل" للحالات الإنسانية والمرضية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه التسهيلات تمت المصادقة عليها من المستوى السياسي، وجاءت بالتنسيق بين قيادة الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية في "إسرائيل".