الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين

تحولت أسعار الذهب للصعود بدعم من ضعف أسواق الأسهم بعدما لامس المعدن أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي قد يرفع فيه أسعار الفائدة ويشير فيه إلى ثلاث زيادات أخرى هذا العام.

وبحلول الساعة 1733 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1317.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل في وقت سابق إلى 1307.51 دولار وهو أدنى مستوياته منذ الأول من مارس آذار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 5.50 دولار أو 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1317.80 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الأمريكية لأن المعدن الأصفر لا يدر أي فائدة ومن ثم تقل جاذبيته عن الأصول التي تدرها.

وتبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين، ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وبما أن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس شبه مؤكد فإن الاهتمام ينصب على ما إذا كان صانعو السياسات في المجلس سيتوقعون رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس ثلاث مرات وفقا للتقديرات التي صدرت عن اجتماع ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.29 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 951.70 دولار للأوقية بعد أن نزل لأقل مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني عند 936.50 دولار.