قريبا.. ترامب يلتقي بوتين لبحث سباق التسلح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب ليبحث معه قضية سباق التسلح.

وقال ترامب، ردا على أسلحة الصحفيين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "أعتقد بأننا قد نلتقي في المستقبل المنظور، لمناقشة سباق التسلح الذي يخرج عن نطاق السيطرة".

وأضاف: "كما تعرفون، هو أعلن أنه لا يوجد أي شيء جيد في سباق التسلح. وهذا كان فور الانتخابات، وأصبح واحدا من تصريحاته الأولى".

وأشار ترامب: "نحن سننفق أكثر من 700 مليار دولار على إعادة التسلح هذا العام. ونحن سنواصل تعزيز قواتنا، ونحن أوقى من أي بلد آخر، ولن نسمح لأحد أن يقترب مما هو لدينا".

وأشار ترامب إلى أنه يريد أيضا مناقشة قضايا أوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية وغيرها من الأمور مع بوتين.

ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين، اليوم الثلاثاء، هنأ خلاله ترامب الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، وبحثا عددا من القضايا. ووفقا لبيان الكرملين، فإن الجانبين أكدا على أهمية الحد من سباق التسلح.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد التقى ببوتين على هامش قمة العشرين في ألمانيا في يوليو الماضي. وتبادلا أيضا أطراف الحديث خلال قمة منتدى دول آسيا والمحيط الهادي في نوفمبر الماضي بمدينة دانانغ الفيتنامية.