الاحتلال يهدد فصائل غزة بعدم تحدى "إسرائيل" في عيد البيسح

قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية (الإسرائيلية) "أمان" العميد هرتسي هليفي خلال مؤتمر حضرة رؤساء هيئة الاستخبارات العسكرية: "قبيل حلول عيد البيسح اليهودي والأعياد اليهودية الأخرى أنصح أي جهة تريد تحدي "إسرائيل" أن تدرس جيداً أفعالها".

وأضاف: "عيد البيسح يقترب وقوات الأمن تستعد لصد أي سيناريو".

ويبدو أن تصريحات هليفي موجهة للفلسطينيين، خاصة لقطاع غزة حيث ستنظم الفصائل الفلسطينية مسيرة تضم الألاف نحو السياج الفاصل بين "إسرائيل" وقطاع غزة، في إطار إحياء يوم الأرض الذي يصادف عيد البيسح اليهودي في 30 مارس الجاري.