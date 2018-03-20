شاورما الشوكولاتة في القاهرة

على غير العادة، يقدم مطعم بالعاصمة المصرية القاهرة الشاروما في صورة حلوى باسم "شاورما الشوكولاتة"، ليُدهش زبائنه المعتادين عليها كوجبة تقليدية مملوءة باللحم المتبل.

وعادة ما تُقدم الشاورما باللحم أو الدجاج المتبل، حيث تُرص طبقات على سيخ دوار وتُترك لتُشوى ثم تُقطع لشرائح وتُقدم ملفوفة في خبز.

وقال حسام الجنايني صاحب المطعم، الذي يقدم الطبق الجديد، إنه أراد أن يقدم لزبائنه مفهوما جديدا وإن الأمر استغرق وقتا لإقناعهم.

وأوضح الجنايني أنه أطلق حملة دعائية على شبكة الإنترنت وأمام المطعم لتعريف الناس بشاروما الشوكولاتة، لافتا إلى أنه لجأ إلى وضع ماكينة الشاورما أمام المطعم للفت انتباه المارة.

ونقلت رويترز عن صاحب المطعم قوله إن أكثر الزبائن من البنات بسبب عشقهن للشوكولاتة

وتقدم الشاورما بطبقات مماثلة على سيخ أيضا، لكن بأنواع مختلفة من الشوكولاتة وليس اللحم، ثم تُقدم للزبائن بفطير ملفوف ومسكوب عليها شوكولاته سائلة وشرائح فواكه.