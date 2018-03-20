نيابة غزة تسمح لـ"الوطنية موبايل" بفتح مقرها

قررت النيابة العامة في غزة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مقر شركة الوطنية موبايل بعد إغلاق استمر 3 أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة السبت الماضي، أغلقت المقر الرئيس لشركة "الوطنية موبايل" في قطاع غزة؛ وذلك بعد رفضها التعاون في التحقيقات الجارية بشأن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمدينة بيت حانون الأسبوع الماضي

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن "قرار الإغلاق جاء بتوصيةٍ من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق في تفجير موكب الحمد الله"

وتعرض موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة- إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون صباح يوم الاثنين الماضي.