مركز حقوقي يطالب بوقف سياسة اعتقال مرافقي المرضي عبر "إيرز"

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وكذلك المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال من أجل التوقف عن هذه السياسة اللا إنسانية وغير المبررة.

ودعا المركز في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي على تسهيل حركة وتنقل المرضى من القطاع إلى المستشفيات في إسرائيل أو الضفة الغربية والقدس المحتلة، لا سيما أن الاستمرار في اتباع هذه السياسة يهدد حياة مئات المرضى في قطاع غزة، ويحرمهم من تلقي العلاج المناسب لأمراضهم الخطيرة والتي لا يمكن علاجها في مستشفيات قطاع غزة.

واستنكر المرو مواصلة سلطات الاحتلال المتمركزة على معبر بيت حانون "ايريز" اتباع سياسة اعتقال المرضى أو مرافقيهم خلال تنقلهم للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال أحد مرافقي المرضى من سكان قطاع غزة يوم أمس، وذلك بعد استدعاؤه لمقابلة سلطات الاحتلال للمقابلة في معبر بيت حانون.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إياد عمر إبراهيم بعلوشة، (42 عامًا)، من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بعد استدعاؤه من قبل سلطات الاحتلال للمقابلة الأمنية في معبر بيت حانون.

وجاء استدعاء المواطن بعلوشة للمقابلة الأمنية بعد تقدمه بطلب تصريح للمرور عبر معبر بيت حانون كمرافق لوالده المريض بالسرطان، المحول للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم في اسرائيل، وفق ما أفاد شقيق المعتقل رامي بعلوشة.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت صباح الخميس الماضي، المواطن نعيم محمد حسين كتكت، البالغ من العمر 44 عاماً، من سكان مخيم جباليا، وذلك بعد استدعاؤه من قبل سلطات الاحتلال للمقابلة الأمنية في معبر بيت حانون.