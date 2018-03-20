شركة البنك الاسلامي العربي تفصح عن تقريرها المالي لعام 2017

أفصحت شركة البنك الاسلامي العربي عن بياناتها المالية النهائية المدققة للسنة المالية 2017 من خلال التقرير السنوي، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.

و تشير بيانات البنك الاسلامي العربي للسنة المنتهية في 31\12\2017 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 6,402,924 دولار أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 6,220,821 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 2.93%.

أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 1,041,103,696 دولار أمريكي بعد أن كان 794,135,877 دولار أمريكي في نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 31.10%.

وبلغ مجموع المطلوبات 934,107,781 دولار أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب الاستثمار المطلقة و حساب الاستثمار المخصص ) بعد أن كان 719,081,024 دولار أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب الاستثمار المطلقة و حساب الاستثمار المخصص ) نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 29.90%.

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 106,995,915 دولار أمريكي بعد أن كان 75,209,854 دولار أمريكي في نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 42.26%.

علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 50,000,000 دولار أمريكي في العام 2016 إلى 75,000,000 دولار أمريكي من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 50.00%.