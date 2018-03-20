جامعة القدس تختتم فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

اختتمت جامعة القدس ووزارة التربية والتعليم العالي، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة، بحضور ممثلين عن مديريات التربية والتعليم، وبمشاركة 18 جامعة وكلية فلسطينية، وما يقارب 600 طالب وطالبة من مدارس أريحا والقدس وضواحيها .

وأكّد رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك على أهمية هذه الأيام الإرشادية في تعريف وإرشاد طلبة الثانوية العامة لمساعدتهم في اختيار تخصصهم الجامعي بما يتلاءم مع ميولهم وقدراتهم.

وقال أ.د. أبوكشك ان الجامعة تبنّت نماذج في التعليم العالي، أثبتت جدارتها على جميع المستويات، كبرنامج الدراسات الثنائية الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يدمج الإطارين النظري والعملي في التعليم، وكلية القدس بارد التي تأسست بموجب اتفاقية شراكة ما بين جامعة القدس وكلية بارد في نيويورك.

كما أشار لتميّز الجامعة بكليات المجمع الصحي وخاصةً كلية الطب البشري التي تعتبر أول كلية طب بشري تأسست في فلسطين، وتحدّث عن فروع الجامعة ومراكزها بالقدس والخدمات التي تقدمها للمجتمع المقدسي على وجه الخصوص.

من جهته شكر مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي أ. رائد بركات جامعة القدس على استضافتها لاختتام الأيام الإرشادية التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي سنوياً بالشراكة مع الوزارة، معرباً عن فخر الوزارة بهذه الجامعة التي كانت ولا زالت حارسة العاصمة.

كما أشار بركات إلى أن زيارة الجامعات والكليات الفلسطينية يوفر لطلبة الثانوية العامة فرصة متميزة لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وقدّمت الجامعات والكليات المشاركة في هذا اليوم إرشادات هامة للطلبة، كما عرفتهم بالتخصصات المتوفرة فيها، وتجوّل الطلبة برفقة المتطوعين في حرم جامعة القدس للتعرف على كلياتها ومرافقها.