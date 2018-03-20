الخضري: الوضع الفلسطيني صعب ولا يتحمل مزيد من الخلافات

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الوضع الفلسطيني خطير ولا يتحمل مزيد من الخلافات فالتحديات الداخلية والخارجية تتصاعد وهذا يجب ان يدفعنا الى الاسراع في تحقيق الشراكة الفلسطينية واستثمار كل الطاقات.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعه مكتب النائب الخضري ظهر اليوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٢٠ شدد خلاله على ضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وقال الخضري: "إن واقع غزة الانساني والاقتصادي كارثي ولا يتحمل اي خطوات وقرارا ت جديده تزيد هذا الواقع تعقيدا بل تحتاج الوحدة الفلسطينية العاجلة وانهاء كل اثار الانقسام بأسرع وقت وإعطاء الأمل لشعبنا في مستقبل أفضل.

وشدد الخضري على انه "يجب أن يبقى الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل النتائج الكارثية والوضع الانساني الخطير لأنه المحاصر لغزة منذ ١٢ عاما وهو يحاول ان يجد له مهرب من تحمل هذه المسؤولية امام المجتمع الدولي خاصة مع تصاعد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني والحديث عن خطوات واجراءات جديده.

ووجه النائب الخضري نداء للمجتمع الدولي مطالبا بالتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الانساني المتدهور في غزة بعيدا عن اي حسابات سياسية فالواقع اصعب من ان يحتمل في ظل قطع الولايات المتحدة الامريكية الدعم عن الاونروا وما له من تداعيات خطيرة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين عامة ومليون لاجئ يعيشون في غزة ويستفيدوا من المساعدات الانسانية المهددة، وكذلك من اثار خطيره لاستمرار الحصار الاسرائيلي لأكثر من ١٢ عام شن خلالها ٣ حروب هي غزة.