أبو الهول: مصر ستدرس "عقوبات عباس" وستتخذ موقفها

قال نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف أبو الهول، "إن مصر ستدرس التطورات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات التي أعلن رئيس السلطة محمود عباس عن فرضها ضد غزة أمس، وبناء على ذلك ستتخذ موقفها بهذا الشأن"، مؤكدًا أنها ستحاول احتواء الأزمة.

وأضاف أبو الهول لصحيفة "فلسطين" المحلية: "إن مصر لن تيأس وستواصل بذل جهودها من أجل تحقيق المصالحة، وستحاول احتواء الأزمة الجديدة، معتبراً ما يحدث بالمشهد الفلسطيني شيئًا طبيعيًّا".

وشدد أنه لا بد من تدخل مصر وأطراف عربية أخرى من أجل تهدئة الأزمة وامتصاص الصدمة الحالية التي حدثت بعد حادث استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله بغزة، باعتبار أن الشعب الفلسطيني "إخوة"، وأي مواقف ستصدر من أي طرف ستضر بالجميع، مؤكدًا "ضرورة إنهاء الأزمة بشكل سريع".

واعتبر أن استهداف موكب "الحمد الله" غرضه إفساد المصالحة، وتابع: "نتمنى ألّا ينجح"، معتبراً أنه من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل غاضبة وسريعة، "لكن الشعب الفلسطيني أكبر من محاولات الوقيعة، وفي أقسى أيام الانقسام لم تصل الأمور لمرحلة اللا عودة".

وبين أبو الهول أن "القاهرة" ستجري اتصالاتها سريعًا وستحاول بإلحاح معرفة أسباب التصعيد وحل المسائل العالقة؛ "لأن المصالحة مهمة جدًا للفلسطينيين والمنطقة بالكامل، وهي الآن ضرورية لأن أمريكا تستعد لإطلاق صفقتها ويجب أن يواجهها الفلسطينيون وهم موحدون".

وأكد حرص مصر على الشعب الفلسطيني وعلى كل مكوناته، مشددًا على ضرورة أن يتمسك الفلسطينيون بالمصالحة وإلا سيكونون الخاسر الأكبر في المعركة التي تحاول أمريكا فرضها عليهم.

وقرر عباس في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله أمس، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.