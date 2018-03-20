عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

واصل عشرات المستوطنين والطلاب اليهود صباح الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وفتحت شرطة الاحتلال منذ الصباح باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه بكثافة، لتوفير الحماية الكاملة للمتطرفين اليهود خلال الاقتحامات.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 49 مستوطنًا و52 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية و9 من ضباط شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاقتحامات تمت على عدة مجموعات، وتخللها جولات استفزازية في باحات الأقصى، وشروحات عن "الهيكل" المزعوم، بالإضافة لمحاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية.

وذكر أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.