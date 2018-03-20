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"الجهاد" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ السعدي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:15 - 20 مارس 2018
الشيخ المجاهد بسام السعدي الشيخ المجاهد بسام السعدي
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حمَّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ المجاهد بسام السعدي الذي يعاني من أمراض عديد نتيجة الاعتقالات المتكررة وقضاء فترات طويلة في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن اعتقال القادة والرموز الوطنية والشعبية لن يفت في عضد شعبنا ولن يكسر إرادة المنتفضين والمقاومين، وستكشف الأيام فشل سياسات الاحتلال وإرهابه في مواجهة الانتفاضة الباسلة.

وشددت الحركة على أن اعتقال الشيخ السعدي محاولة جبانة ويائسة لقمع الانتفاضة المباركة.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين، الشيخ المجاهد بسام السعدي في مدينة جنين.

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