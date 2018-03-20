تربية خانيونس تعقد يوماً دراسياً بعنوان "منارات علمية 3"

أكدت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أهمية البحث العلمي لدى الطلاب كافة في جميع المراحل العلمية.

جاء ذلك، خلال يوم دراسي عقدته مديرية التربية والتعليم في خانيونس جنوب قطاع غزة، في مركز التدريب التربوي يوم دراسي علمي للطلبة بعنوان "منارات علمية3".

وقد حضر اليوم الدراسي: د. أيمن اليازوري وكيل الوزارة والمساعد لشؤون التعليم العالي، ود. خالد النويري رئيس لجنة البحث في الوزارة، ود. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في محافظة خانيونس، ونائب رئيس البحث العلمي الأستاذ شعبان صافي.

وتابع عدد من الوفود اليوم الدراسي، كان أبرزها وفد العلاقات العامة للشرطة الفلسطينية برئاسة مديرها في محافظة خانيونس، وكذلك وفد من بلدية خانيونس يترأسهُ مسؤولها المهندس يحيى الأسطل، وكذلك نخبة من المدرسين والمرشفين في وزراء التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال رئيس مديرية التعليم في محافظة خانيونس، الدكتور عبد الرحيم الفرا في إفتتاح اليوم الدراسي : إنَّ وزارة التربية والتعليم العالي، تسعى للنهوض في كل نواحي التعليم في فلسطين عامةً، وبمدينة خانيونس خاصةً، مؤكدًا ان المديرية في خانيونس تحاول دائمًا النهوض بمستوى التعليم في المدينة، عبر الاهتمام بكل زويا البحث العلمي.

وفي حديث الطلاب المشاركين في اليوم الدراسي لوكالة فلسطين اليوم، أكدوا فيه أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي تقيم فيه المديرية يوما دراسي، وأنَّ اهتمام المديرية بالبحث العلمي، يشكل لهم دافع نفسي جيد للوصول إلى أعلى درجات الامتياز.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمزيد من الاهتمام بهم، والعمل على دفعهم باتجاه المسار التعليمي الجيد، الذي يهدف إلى خلق كفاءات علمية ممتازة في المجتمع الفلسطيني، خصوصًا في ظل الوضع المأساوي التي تمر فيه القضية الفلسطينية .



















