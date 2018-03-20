فصائل المقاومة تحذر عباس من فرض عقوبات جديدة وتدعو لرفع الشرعية عنه

حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس من الإقدام على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، داعيةً لرفع الشرعية عنه.

واعتبرت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي، استمرار ما أسمته معاداة السلطة للشعب الفلسطيني والمقاومة أمر مرفوض، من شأنه أن يقوض المشروع الوطني.

كما طالبت الفصائل، بضرورة وقف التهديدات بحق قطاع غزة والتراجع عن العقوبات السابقة، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله لرفع الشرعية عن الرئيس عباس.

ودعت، جمهورية مصر العربية للتدخل العاجل من أجل وقف انهيار المصالحة الفلسطينية، مشددةً على أن الفصائل حريصة على الوحدة.