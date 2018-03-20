جامعة الأقصى تفتتح مركزاً لطب وزراعة الأسنان

افتتح رئيس جامعة الأقصى د . كمال العبد الشرافي مركزاً لطب وزراعة الأسنان بمقر الجامعة بمدينة غزة، وذلك في مساعي متواصلة لتوفير أكبر قدر من الرعاية والاهتمام بالطلبة والعاملين.

وأعرب د. الشرافي عن سعادته بافتتاح المركز، موضحاً أن المركز سيقدم خدماته من خلال نخبة من الأطباء الأكفاء المتخصصين، وسيستفيد منه كافة الطلبة، حيث سيقوم فريق من مركز الليزر لطب وزراعة الأسنان بعمل فحص شامل للطلبة والعاملين، وتحويل من يحتاجون للرعاية إلى المقر الرئيسي للمركز شاكراً كل من ساهم في إتمام الافتتاح.

وبين، أن هناك خصومات للعاملين وعائلاتهم وللطلبة تصل إلى 50% مضيفاً بأن الجامعة تسير بخطوات واثقة مع المؤسسات الداعمة لتطوير المسيرة التعليمية بكافة جوانبها.

من جانبه، ذكر د. وائل الحساينة مدير مركز الليزر لطب وزارعة الأسنان، أن مركز الجامعة الجديد عبارة عن عيادة حديثة متخصصة تعمل بأحدث التجهيزات الطبية التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى أن المركز يقدم كافة أنواع خدمات طب الأسنان لجميع الفئات من المرضى من خلال أساليب المعالجة الحديثة والمعتمدة بشكل أساسي على الوقاية.