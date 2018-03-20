كيف علقت واشنطن على وصف عباس لفريدمان بـ"ابن الكلب"؟

ندد البيت الأبيض، بقوة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وما تضمنته من "إهانات" معتبراً أنها "غير لائقة" بحق السفير الأمريكي في "إسرائيل".

وكتب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الاوسط على "تويتر"، أن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

وأضاف، أن الولايات المتحدة اقتربت من الانتهاء من خطة للسلام في الشرق الأوسط "ستتقدم بها في الوقت المناسب".

وجاء تعليق البيت الأبيض بعد ساعات على نعت عباس السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب".