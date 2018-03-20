كيف رتب مستشار بن زايد لقمة سرية على يخت لإعادة تشكيل الشرق الأوسط؟

“كشف تقرير نشره موقع “Middle East Eye” البريطاني الإلكتروني، امس الإثنين، أن رجل الأعمال الأمريكي اللبناني جورج نادر (58 عاما)، مستشار ولي عهد أبو ظبي، والذي تم استدعاؤه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، كان قد نظم قمة سرية لزعماء عرب على يخت في البحر الأحمر في أواخر عام 2015، اقترح خلالها نادر عليهم إنشاء مجموعة إقليمية نخبوية من ست دول، لتحل محل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية المُحتضرة.

وأضاف التقرير أن نادر قال للزعماء العرب “إذا وافقتم على هذا الاقتراح، سأضغط من أجله في واشنطن”. وأشار نادر أن مجموعة الدول هذه يمكنها أن تصبح قوة في المنطقة “يمكن للحكومة الأمريكية الاعتماد عليها” لمواجهة نفوذ تركيا وإيران، وفقا لمصدرين وثقا الاجتماع.

ووفقا لموقع “Middle East Eye” جمع نادر محمد بن سلمان الذي كان آنذاك نائب ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير سلمان ولي عهد البحرين، والعاهل الأردني الملك عبد الله.

ووفقا للتقرير فإن ليبيا التي لم تكن ممثلة في القمة السرية كانت أيضا من بين الدول التي ستشكل نواة للتحالف المؤيد والموالي للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وكشف التقرير أيضا أن نادر أجرى اتصالات متكررة في العامين الماضيين مع الحرس الثوري الإيراني من خلال الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم وجماعته. ومن المعتقد أن الحرس الثوري استخدم نادر لتمرير رسائل إلى دول الشرق الأوسط.

وذكر الموقع أن القمة السرية عُقدت نهاية السنة الأولى من حكم الملك سلمان، عندما كان ابنه محمد نائب ولي العهد حينها.

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية أمريكية، بينها أسوشيتدبرس و”نيوزويك”، كشفت مؤخرا أن جورج نادر، كان قد حكم بأحكام عديدة في قضايا تحرش وأفلام فيديو جنسية لأطفال.

ومستشار ولي عهد أبو ظبي، جورج نادر، قام بتمثيل مصالح الإمارات خلال اجتماعات في البيت الأبيض، والتقى مرات عديدة بمستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، خلال الأشهر الأولى من استلام دونالد ترامب السلطة للتباحث في قضايا تخص دول الخليج.