أبل تشترى 270 مليون شاشة لهواتف الأيفون المقبلة

كشف تقرير جديد لموقع Digitimes عن توقعات بعض سلاسل التوريد بشراء شركة أبل ما بين 250 و 270 مليون شاشة مسطحة لهواتف أيفون لعام 2018، وستكون حوالى نصف الشاشات من نوعOLED ، في حين ستكون الشاشات الأخرى من نوع LCD .

وستتراوح طلبات أبل من شاشات OLED بين 110 و 130 مليون وحدة، وسيكون من 70 إلى 80 منها قياس 5.9 بوصة مخصصة لهاتف iPhone X الحالي والنسخة المطورة منه، والتي من المتوقع أن تحتفظ بنفس حجم الشاشة وتصميمها، وسيتم استخدام العدد المتبقي، والذى يتراوح بين 40 و 50 مليون وحدة لتصنيع نموذج أيفون الأقل تكلفة، الذى سيبلغ قياس شاشته 6.5 بوصة. أما بالنسبة لشاشات LCD، فسيتم استخدام عدد يتراوح بين 60 و 70 مليون منها، قياس 6.1 بوصات من أجل طراز الأيفون الجديد، الذى سيتميز بسعره المعقول، وستستخدم من 60 إلى 70 مليون شاشة أخرى قياس 4 و 4.7 و 5.5 بوصة لتصنيع وحدات أيفون 8 وأيفون 7 و أيفون SE.