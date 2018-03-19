زوجة السعدي: الشيخ بسام قضى معظم حياته بين المطاردة و الاعتقال

أكدت زوجة اقيادي بحركة الجهاد الاسلامي في جنين، الشيخ بسام السعدي قيام قوات الاحتلال باعتقال زوجها من بيته مساء اليوم الاثنين.

و قالت الأسيرة المحررة "نوال السعدي"، زوجة الشيخ بسام أن الاحتلال طارد زوجها طوال حياته، و أنه قضى سنوات حياته بين المطاردة و الاعتقال، و تزوج أبناءه و هو مطارداً أو أسيراً.

و عن قصة اعتقالها قالت السعدي إنها قضت في السجن مدة عامين، بينما كان زوجها مطارداً للاحتلال، مشيرة الى أن عائلتها لم تعرف الاستقرار العائلي طوال حياتها بسبب اجراءات الاحتلال.

و تابعت تقول: "كل هذه الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال لن تثنينا عن دورنا في الجهاد مهما كلفنا ذلك، موضحة أنها في كل لحظة تتوقع أي شيء من قبل الاحتلال.

يذكر ان الشيخ السعدي مطارد منذ 6 اعوام، وهو احد المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي، واعتقل عشرات المرات وتم ابعاده بالانتفاضة الاولى، كما استشهدت والدته وولديه التوأم ابراهيم وعبد الكريم في الانتفاضة الاولى.

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