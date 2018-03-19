حركة الأحرار ترفض اجراءات عباس العقابية ضد غزة

أكدت حركة المجاهدين رفضها لأي إجراءات عقابية جديدة على غزة والتي من شأنها تقويض المشروع الوطني وليس الحفاظ عليه، مطالبة بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني بعيداً عن حالات التفرد والإقصاء.

و ادانت حركة الأحرار اتهام عباس لحماس بعملية التفجير وتعتبره مغامرة لخلط الأوراق وحرف مسار التحقيق واستغلال خطير للتنصل من المصالحة

و اعتبرت أن تصريحات محمود عباس معيبه وفاضحة ومتساوقة مع مخططات الاحتلال تؤكد أنه وقيادة السلطة جزء من المنظومة المتآمرة في استهداف وتركيع وتجويع أهل غزة

و حذرت الأحرار من خطورة إقدام عباس على تشديد معاناة غزة وتؤكد أن ذلك سيفسر في اتجاه ترسيخ الانفصال وتهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن

وأوضحت أن نهج قيادة السلطة إقصائي تخريبي يعادي مقاومة شعبنا ويحاول تدمير عوامل الصمود الفلسطيني وما تمارسه ضد قطاع غزة يتساوق مع صفقة القرن .