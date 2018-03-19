مسؤول "إسرائيلي" يطالب بفرض عقوبات على عباس لنعته السفير الأمريكي بالكلب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:" أن تهجم رئيس السلطة محمود عباس على السفير الأمريكي بريدمان ووصفه بابن الكلب، يدل على أن قادة السلطة فقدوا عقولهم، لأن الإدارة الأمريكية الحالية هي الوحيدة التي توقفت عن تدليع القادة الفلسطينيين منذ عشرات السنوات.

في ذات السياق، دعا رئيس حزب يش عاتيد "الإسرائيلي" يائير لابيد الدول المانحة للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إدانة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لنعته السفير الامريكي في "إسرائيل" دافيد فريدمان "بالكلب".

وطالب لابيد فرض عقوبات ضد عباس إن لم يتراجع عن تصريحه ضد فريدمان.

أما السفير الأمريكي فريدمان فرد على عباس خلال مؤتمر اللاساميه خلال الأيام الماضية قتل ثلاثة "إسرائيليين" والان عباس ينعتني بابن الكلب فلن أرد عليه وسأبقي الرد لكم للحاضرين في المؤتمر.

أما وزير التعليم "الإسرائيلي" ورئيس حزب البيت اليهود نفتالي بينت فوقف لجانب السفير الامريكي ديفيد فريدمان في أعقاب وصف الرئيس الفلسطيني له "بابن الكلب".

وقال بينت يا سيادة السفير فريدمان لك في منصبك سفيرا في "إسرائيل" فقط عام وأنت الآن مسجل في تاريخ "إسرائيل" فانت صديق حقيقي لإسرائيل.