شاكيد: التنظيمات الفلسطينية تلجأ لتويتر بعد تعاون فيسبوك مع "إسرائيل"

رحبت ما تسمى بوزيرة "القضاء الإسرائيلي" بتعاون إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع طلبات "إسرائيل بإزالة محتويات تنشر ضدها.

وقالت شاكيد خلال لقائها بمدير إدارة سياسة الفيسبوك في المنطقة الجنوبية دلفين رايخر بأن المنظمات الفلسطينية مثل حماس ومنظمة حزب الله انتقلا من الفيسبوك للنشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت المنظمات التي تكن العداء لإسرائيل بدأت تنشر مواد ضد إسرائيل على تويتر، نتيجة تعاون إدارة فيسبوك مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" أعدت ما يسمى " بقانون فيسبوك " ولكن فيسبوك تتعاون معنا لذلك نحن بحاجة لسن قانون آخر باسم قانون "تويتر" لمنع إدارة تويتر نشر محتويات ضد "إسرائيل".