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المجاهدين ترفض فرض عقوبات جديدة على غزة من قبل رئيس السلطة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:37 - 19 مارس 2018
المتحدث باسم حركة المجاهدين المتحدث باسم حركة المجاهدين
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رفضت حركة المجاهدين تصريحات الرئيس محمود عباس التي أقر فيها فرض عقوبات جديدة على محافظات غزة.

وقال د. سالم عطاالله عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية أنه في الوقت الذي ينتظر شعبنا الغاء العقوبات الجائرة عليه يفاجئ بالوعيد بإجراءات أخرى تزيد من معاناته.

وأكد عطاالله أنه لا معنى للحديث عن مواجهة صفقة القرن بمعاقبة غزة لأنها رأس وطليعة النضال الفلسطيني، مشدداً أن التفرد بالقرار السياسي يودي بنا الى حالة متردية كالتي ألحقتها أوسلو خلال ربع قرن.

ودعا عطاالله العقلاء الى عدم الانجرار في مسلسل ظلم الشعب الفلسطيني بغزة والتريث بإصدار الأحكام فعملية التفجير للحمدالله أدينت من كل أطياف شعبنا ولا مستفيد منها الا أعداء شعبنا وقضيته.

وختم عطاالله حديثه مؤكداً على ضرورة وقف الاستهتار بمعاناة الناس ولم البيت الداخلي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية دون اقصاء.

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