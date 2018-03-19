مستوطنون يجرفون أراض للمواطنين جنوب نابلس

كشفت مصادر فلسطينية محلية، النقاب عن تجريف آليات "إسرائيلية" تابعة للمستوطنين، لأراضٍ زراعية جديدة قرب مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي المواطنين في قرية جالود جنوبي مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت اليوم الإثنين، أراضٍ جديدة في "الحوض 13" بموقع "الخفافيش" في قرية جالود.

ونوه إلى أن أعمال التجريف الجديدة والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل"، جعلت جرافات المستوطنين على بعد أمتار فقط من سهل جالود الغربي الزراعي الواقع في الحوض 12.

وقال دغلس في تصريحات صحفية له مساء اليوم، إن سلطات الاحتلال رفضت جميع الاعتراضات المقدمة من المجلس القروي وأصحاب الاراضي في جالود، لوقف توسع مستوطنة "شفوت راحيل".

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال ردت الاعتراضات الفلسطينية بذريعة أن الأراضي المستهدفة بالتجريف "معلن عنها كأراضي دولة منذ العام 1981، كما أنها مناطق عسكرية مغلقة يمنع استخدامها من قبل الفلسطينيين".

وكان رئيس المجلس القروي في جالود، عبد الله الحاج محمد، قد أوضح أن آليات الاحتلال تعمل بشكل متواصل على إقامة وحدات وشق طرق استيطانية وبنية تحتية جديدة في المناطق الجنوبية والشرقية من القرية.