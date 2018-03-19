القيادي مزهر: غزة لا تحتمل مزيد من الإجراءات العقابية

أكد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قطاع غزة لا يحتمل المزيد من الإجراءات العقابية التي سيتخذها رئيس السلطة ضد القطاع، على خلفية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله بغزة.

وناشد مزهر الرئيس عباس باسم الشهداء والأرامل والثكالى وشهداء قادة حركة فتح، أن يتحلى بمزيد من الحكمة والصبر والمسؤولية، وأن قطاع غزة ليس عبئاً أو حمولة زائدة على المشروع الوطني.

وقال:" من غير المقبول والمنطق أن تفرض إجراءات عقابية على غزة، وأن البديل هو فوضى في غزة، لأن حركة حماس لن تعود لتشكيل لجنة إدارية في القطاع.

وأضاف، أن الإجراءات التي سيتخذها الرئيس عباس جاءت نتيجة تفجير موكب الحمدالله، ونتائج التحقيقات مرهونة اليوم بالمعلومات التي سلمتها شركتي جوال والوطنية للنائب العام في رام الله حول هوية المجرمين.

وطالب مزهر النائب العام في رام الله بتسليم المعلومات للأجهزة الأمنية في غزة وستسلمها نتائج التحقيق بعد 24 ساعة وهو ما أكدته حركة حماس لجميع القوى الوطنية والإسلامية.

وحث مزهر رئيس الوزراء بوصفه وزيراً للداخلية، بمتابعة مجريات التحقيق بنفسه من قطاع غزة.