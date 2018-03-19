علماء يبتكرون أفضل صبغة للشعر

حوّل علماء أمريكيون مادة الغرافين الرقيقة إلى صبغة شعر سوداء قاتمة، تمتاز عن غيرها بنسبة الأمان الصحي العالية.

وقال جياشينغ هوانغ الفيزيائي من جامعة نورث وسترن الأمريكية، إن معظم العلماء حاولوا استخدام الغرافين في حل مسائل علمية مختلفة، لكن اللون الأسود فيه كان مصدر إعاقة لتجاربهم العلمية.

وأكد العالم أن هذا اللون "كان بالنسبة لنا أهم عنصر نعمل عليه، لأننا نستطيع استخراج صبغة سوداء من أي نوع من الغرافين حتى لو شابه أي خلل".

وعثر هوانغ وفريقه العلمي على هذه الخاصية للغرافين من "المادة المعجزة" بحسب قوله، عندما انتبه إلى الشبه الكبير للألواح المجهرية للغرافين التي تماثل في الحجم والشكل مقاييس لويحات صبغية تغطي شعر الإنسان.

ويؤكد العلماء على إنتاج وانتشار صبغة شعر الغرافين في أقرب وقت ممكن لسهولة تصنيعها وسلامتها بالنسبة للاستخدام البشري.

ويعد الغرافين أرفع مادة على الإطلاق، يعادل سمكها ذرة كربون واحدة، ورغم ذلك تعتبر أمتن المواد المعروفة وتكاد تكون هذه المادة شفافة، وهي من موصلات الكهرباء بكفاءة النحاس وهي أيضا أفضل موصل للحرارة.