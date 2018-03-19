هكذا تستعد "اسرائيل" لاقتحام آلاف الفلسطينيين حدود غزة

كشف المراسل العسكري للقناة العبرية 13 أن سلطات الاحتلال تأخذ على محمل الجد احتمال قيام آلاف الفلسطينيين باقتحام السياج الفاصل من قطاع غزة، في مسيرة العودة موضحاً أن قوات الجيش بدأت تستعد لذلك.

و وفقاً للمراسل، فسيصل رئيس الأركان وكبار الضباط بالجيش يوم الخميس إلى فرقة غزة حيث سيمكثون لمدة يوم لتقييم الوضع وإطلاع القوات على التطورات.

وسيتم التدرج بالخطوات وهي تحذير المتظاهرين غير مكبرات الصوت من الاقتراب، ثم إطلاق رصاص تحذيري، واستخدام قنابل الدخان، و بعد ذلك سيتم استخدام وسائل أخرى لتفريق المتظاهرين، ثم سيتم إطلاق النار على المحرضين الرئيسيين، وفقاً للمراسل.