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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الإدارة الأمريكية طالبت "اسرائيل" بإخلاء فندق د"بلومات" تمهيداً لنقل السفارة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:48 - 19 مارس 2018
السفارة السفارة
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كشف موقع "واللا نيوز" الإخباري العبري بأن الإدارة الأمريكية أبلغت خارجية الاحتلال الاسبوع الماضي بأنها تتوقع أن يتم اخلاء فندق " ديبومات" في حي "ارنونا" في القدس، وفقا للموعد المحدد لنقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" للقدس المحتلة.

 و على ضوء المطلب الأمريكي، بحثت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست اليوم ايجاد حلاً ل450 مسن يسكنون الفندق، حيث ان العقد الموقع بين وزارة الهجرة والاستيعاب ينتهي في عام 2020 ، لذلك طالبت الادارة الامريكية "اسرائيل" بأن يتم اخلاء الفندق ليكون جاهزا لنقل السفارة للقدس.

والجدير ذكره، فإن الإدارة الأمريكية ستنقل سفارتها بشكل مؤقت للعمل من داخل القنصلية الأمريكية في القدس، حتى يتم تجهيز وترميم الفندق حتى عام 2020 ليكون المبنى جاهزا لنقل السفارة.

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