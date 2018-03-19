"عباس" يُقرِّر فرض إجراءات عقابية جديدة ضد غزة

اتهم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حركة "حماس" بالوقوف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج؛ الثلاثاء الماضي في قطاع غزة.

وأضاف عباس، في كلمة له خلال اجتماع "القيادة الفلسطينية" بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، إن نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس كانت محاولة اغتيال الحمد وفرج بغزة.

وشدد على أنه "لو نجحت عملية الاغتيال لأدت إلى عواقب وخيمة وكارثية على الشعب الفلسطيني وفتحت الطريق أمام حرب دموية وأهلية".

وأضاف: "موقفنا هو أن يكون كل شيء في قطاع غزة بيد الشرعية"، مستدركًا: "نؤكد حرصنا على مصالح شعبنا في غزة".

وكان موكب الحمد الله، قد تعرض يوم الثلاثاء الماضي، لانفجار عبوة ناسفة أثناء زيارته لقطاع غزة.