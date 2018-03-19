الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد الشيخ بسام السعدي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي بعد محاصرة حي الجبريات بمخيم جنين مساء اليوم الاثنين.

وأفاد عز الدين نجل الشيخ بسام السعدي "أن قوة من جيش الاحتلال خاصة داهمت منزل أحد أقارب الشيخ السعدي في حي الجبريات بمخيم جنين واعتقلته من المكان، واقتادته إلى جهة غير معلومة".

يذكر أن الشيخ السعدي مطارد منذ 6 أعوام، وهو أحد المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي، واعتقل عشرات المرات وتم إبعاده بالانتفاضة الاولى، كما استشهدت والدته وولديه التوأم ابراهيم وعبد الكريم في الانتفاضة الاولى، وتعرضت زوجته للاعتقال.

واندلعت مواجهات في مخيم جنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي قبل انسحابهم من المكان، ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.