سلطات الاحتلال تستأنف تزويد غزة بالمياه

قال نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستستأنف عملية تزويد المياه لمدينة غزة خلال ساعات، وذلك بعد توقف لـ3 أيام.

وأشار الشيخ في تصريح له إلى أن سلطة المياه ستبقي على محابس المياه مغلقة حتى إجراء الفحوصات اللازمة للمياه التي ستضخ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ثم توزيعها على المواطنين بالطريقة المعتادة من خلال الشبكات المنزلية المخصصة لذلك.

وبين أن مدينة غزة تعاني منذ 3 أيام نقصًا حادًا في مياه الشرب، بعد إيقاف سلطات الاحتلال إمدادات المياه عبر خط المنطار بحجة أعمال الصيانة.

ولفت الشيخ إلى أن نسبة المياه المستوردة لمدينة غزة تتراوح ما بين 45-50% من نسبة المياه التي يتم ضخها بالشبكة للمواطنين في المدينة، وبالتالي فإن وقف الجانب الإسرائيلي لإمدادات المياه أثّر سلبًا على توفر المياه في مدينة غزة.