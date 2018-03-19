"التجمع الإعلامي" يناشد لإنقاذ حياة المحرر طارق عز الدين

نظم التجمع الاعلامي الفلسطيني، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الأسير المُحرر والمبعد الى غزة طارق عز الدين مدير إذاعة صوت الأسرى، للمطالبة بسفره الى الخارج لتلقي العلاج بعد تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض "لوكيميا الدم".

ورفع المشاركون -أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة- صوراً للمحرر عزالدين، ويافطات تطالب بتسهيل مهمة سفره لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية.

بدوره، أكد رئيس التجمع الإعلامي الصحفي توفيق السيد إسليم، أن حالة الأسير المحرر والإعلامي طارق عزالدين تستدعي سفره على وجه السرعة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة المُحاصر.

وأوضح اسليم أن التجمع الإعلامي يتابع منذ أكثر من شهر يتابع بشكل متواصل تطورات الحالة الصحية الخطيرة للأسير المحرر والإعلامي طارق عزالدين مدير إذاعة صوت الأسرى، الذي يعاني منذ عدة أسابيع من مرض "لوكيميا الدم"، وهو أمرٌ بحاجة عاجة للعلاج المفقود في قطاع غزة.

وأشار اسليم إلى أن المحرر الإعلامي عزالدين لا يمكنه مغادرة القطاع تجاه المدن المحتلة عام 1948م أو الضفة الغربية لأي سبب كان خشية اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام تلك الحالة لم يعد امامه إلا المغادرة باتجاه مصر.

وناشد الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة الأسرى والمحررين والفصائل والقوى الفلسطينية للتدخل العملي والعاجل لدى الأشقاء في مصر من أجل العمل على تسهيل سفر الإعلامي المحرر عزالدين من خلال معبر رفح البري إلى الخارج بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان نظراً لخطورة حالته الصحية.

وبين أن الحرمان من الحق في العلاج المناسب جريمة بحق الإنسانية وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وكل الموافق الدولية التي تكفل للمرضى الحق بتلقي العلاج المناسب في كل الظروف والاحوال.

وناشد اسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان للقيام بواجباته والتحرك الجاد من اجل وضع حد للجريمة التي يتعرض لها طارق والمرضى الفلسطينيين في غزة.

ودعا رئيس التجمع الإعلامي الصحفيين الفلسطينيين إلى تسليط الضوء على ما يعانيه شعبنا ومرضانا في القطاع المحاصر.

من جانبه، ناشد الأسير المحرر فؤاد الرازم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالتدخل العاجل لدى جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح بشكل فوري وضروري لإنقاذ حياة المرضى، وفي مقدمتهم الأسير المحرر طارق عز الدين المصاب بسرطان الدم، والذي أصبحت حياته مهددة وقد يفقدها بأي لحظة.

وقال الرزام: إن كل ساعة تأخير في علاج طارق تشكل خطورة حقيقة على حياته، ونأمل من الإخوة في مصر فتح المعبر للمرضى الذين لا يستطيعون العلاج بالضفة والقدس والمدن المحتلة، خشية من اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت حانون/ ايرز.

وناشد الرازم المؤسسات الدولية والاممية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة المتواصل منذ 12 عاماً، مع ضرورة العمل الجاد لتمكين الغزيين من الحق في السفر والتنقل.

ودعا الرازم السلطة الفلسطينية لمتابعة سفر طارق إلى جمهورية مصر العربية، مطالباً السلطة بضرورة العمل الجاد لإنشاء مستشفى متخصص في الامراض المزمنة والمستعصية مثل مرض السرطان في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى طارق أبو شلوف أن الاحتلال يمارس سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى من خلال منعهم من العلاج، موضحاً أن الاحتلال يدسُ "الأمراض الفتاكة" في أجساد الأسرى ليفتك بهم بعد خروجهم من السجن.

وطالب أبو شلوف المؤسسات الحقوقية والأممية بضرورة تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في المعتقلات، والأسرى المحررين، مؤكداً وجود وثائق مادية وشهادات حية تثبت تورط الاحتلال في استهداف الاسرى المحررين.

وحمَّل أبو شلوف الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المحررين وعلى رأسهم الأسير المحرر طارق عزالدين الذي يعاني من مرض لوكيميا الدم، ويحتاج إلى حوالي وحدتين من الدم يومياً وسط تدهور حالته الصحية.

ودعا السلطة الفلسطينية ومصر للعمل الجاد والحقيقي لإنقاذ حياة طارق، ليتمكن من العودة إلى أهله سالماً غانماً، مشيراً إلى أن أي تأخير في علاج طارق يعني تدهور حياته الصحية واقترابه من لحظة الموت المحتم.

وطالب أبو شلوف جماهير الشعب الفلسطيني بتكثيف المشاركة في الفعاليات التضامنية مع المحرر طارق عز الدين، داعياً في الوقت ذاته الإعلاميين الفلسطينيين لتسليط الضوء على معاناة الأسرى المحررين خاصة المرضى منهم، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المرضى.

وطارق عزالدين هو أسير محرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وواحد من أبطال معركة جنين البطولية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، وشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.































