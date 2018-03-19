ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.01%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على583.86 نقطة، مرتفعا 0.05 نقطة عن جلسة تداول أمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، مع استقرار مؤشر قطاع الاستثمار، وانخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.39%.

وشهدت جلسة اليوم تداول حوالي 764 ألف سهم، في 190 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، ارتفع منها سهم 4 شركات، وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم 11 شركة.

والشركات الرابحة كانت: بنك القدس، والمشرق للتأمين، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية.

وتراجع سهم شركات بيرزيت للأدوية، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات " نابكو"، والمجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وسجاير القدس، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والعقارية التجارية للاستثمار، وبيت جالا لصناعة الأدوية، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وفلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.