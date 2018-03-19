مهجة القدس: أوضاع سيئة يعاني منها الأسرى المعزولين في سجن رامون

أفادت مـؤســسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم؛ أن الأسرى المعزولين القابعين في قسم العزل بسجن رامون يعانون من أوضاع حياتية سيئة داخل غرفهم ومن سوء الطعام المقدم لهم ورداءته.

وأفاد الأسير المعزول أيمن علي اطبيش من دورا الخليل في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه والأسرى المعزولين في قسم العزل قاموا قبل عدة أيام بإرجاع وجبات الطعام المقدمة لهم لسوئه ورداءته. وأضاف أنهم يشتكون حالياً من وجود الفئران وانتشارها بين غرف الأسرى المعزولين.

وطالب الأسرى المعزولين ما تسمى إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بتحسين أوضاعهم الحياتية ووضع حد لتفشي وانتشار الفئران في قسم العزل وتحسين نوعية وجودة الوجبات المقدمة لهم باعتبارها حق من حقوقهم المشروعة التي كفلتها كافة المواثيق الدولية.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن إدارة مصلحة سـجون الاحـتلال عـزلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 28/11/2017 ونقلته بشكل مفاجئ وتعسفي من سجن عوفر إلى عزل سجن أوهليكيدار بحجة أن هذا قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حالياً، وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.