مصرع مواطنا دهسا في حوارة جنوب نابلس

قال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن مواطنا يبلغ من العمر (49 عاما)، لقي مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث دهس وقع في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأضاف في بيان مقتضب، أن المواطن من سكان بلدة بير زيت، وأن الشرطة أوقفت السائق وباشرت التحقيق.
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