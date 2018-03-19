انتخاب أعضاء المجلس الوطني الثالث عشر في الصين

صادقت الدورة السنوية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني صباح اليوم ، على تعيين شيوي تشي ليانغ و تشانغ يو شيا كنائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.

وصوت قرابة 3000 نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للموافقة على الترشيح المقدم من قبل شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية للبلاد .

كما تم المصادقة أيضا على تعيين وي فنغ خه، و لي تسوه تشنغ، و مياو هوا، و تشانغ شنغ مين، كأعضاء في اللجنة العسكرية المركزية بعد الموافقة على ترشيح شي لهم من قبل المشرعين الوطنيين.

وأدى نائبا الرئيس والأعضاء المنتخبون حديثا للجنة العسكرية المركزية اليمين الدستورية اليوم.

ويعمل شيوي الذي ولد في مارس عام 1950 ، عضوا في المكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، ونائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني . وهو برتبة جنرال في القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي .

ويعمل تشانغ الذي ولد في يوليو عام 1950 ، عضوا في المكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، ونائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني . وهو برتبة جنرال .