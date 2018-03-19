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الأسير رداد يعاني من نقص حاد في الدم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:24 - 19 مارس 2018
ارشيفية ارشيفية
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قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن الأسير معتصم رداد بدأ يعاني  من نقص حاد في الدم.

وأضاف نادي الأسير أن الأسير رداد (34 عاماً) من بلدة صيدا في طولكرم مصاب بمرض مزمن بالأمعاء يتسبب بنزيف دائم، وارتفاع في ضغط الدم ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومشاكل بالأعصاب والعظام.

وأبلغ الأسير رداد محامي نادي الأسير خلال زيارته له في "عيادة معتقل الرملة" أنه أجرى عدة فحوص في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وما يزال ينتظر نتيجتها. وقال للمحامي: "أنه وعدا عن معاناته الأولى فقد أصيب بفيروس في يديه وقدميه نتيجة لضعف المناعة لديه، والذي تسبب له بانتشار حبوب وآلام حادة في جسده."

وأوضح نادي الأسير إلى أن رداد محكوم بالسجن لمدة (20) عاماً أمضى منها (12) عاماً ويعتبر من أصعب الحالات المرضية في "عيادة معتقل الرملة" وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية حثيثة.

يُشار إلى أن (18) أسيراً يقبعون في "عيادة معتقل الرملة" بينهم (6) أسرى مقعدين.

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