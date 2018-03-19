السفير الياباني يتفقد قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي

تفقد السفير الياباني لدى دولة فلسطين تاكيشي أكوبو والوفد المرافق ، قسم الحضانة والمحرقة بمجمع الشفاء الطبي للاطلاع على ما شهده القسم من مشاريع بتمويل من الحكومة اليابانية.

بدوره ثمن د. حسن اللوح مدير مستشفى الولادة بالجمع هذه الزيارة ، مشيدا باسم وزارة الصحة ومجمع الشفاء المشاريع الحيوية التي تنفذها حكومة اليابان في إطار مساندتها للشعب الفلسطيني, , وما لهذه المشاريع من انعكاسات ايجابية في تحسين وتطوير بيئة العمل الصحي بالمجمع.

ونوه إلى الانجازات التي تحققت بعد تنفيذ المشاريع في قسم الحضانة من تقديم رعاية طبية مميزة ساهمت في خفض معدلات الوفيات للأطفال الخدج.

كما قدم د. علام أبو حامدة استشاري حضانات قطاع غزة بوزارة الصحة، شرحا حول النتائج التي أنجزها قسم الحضانة بالمجمع ، والتي كانت ضمن مشروع إعادة تأهيل وتجهيز وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مجمع الشفاء بدعم من اليابان حكومة وشعبا وبتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف