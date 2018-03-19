مصدر في المقاومة يكشف حقيقة الطائرة التي تجوب حدود القطاع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطائرة بدون طيار كانت تجوب في أجواء المناطق الشرقية الحدودية لقطاع غزة، ما أثار تساؤل العديد حول ماهية وحقيقة هذه الطائرة.

وقال نشطاء وشهود عيان، إنهم شاهدوا الطائرة دون طيار التي أطلقتها قوات الاحتلال لأول في أجواء المناطق الشرقية للقطاع.

مصدر أمني في المقاومة، كشف في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الطائرة التي استخدمها الاحتلال مؤخراً هي طائرة دون طيار من نوع " Orbiter"وتستعين بها قوات الاحتلال في العلميات العسكرية الخاصة لجمع المعلومات.

وأشار المصدر، إلى أن جيش الاحتلال استخدم طائرة "Orbiter" قبيل حرب 2014 وبعدها مباشرة في دعم تحركات الجيش وتوفير المعلومات اللازمة له على أرض الميدان.

وأضاف المصدر، أن "Orbiter" عبارة عن طائرة مصغرة وخفيفة الوزن صنعت خصيصاً من أجل المهام العسكرية، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدمها كبديل لطائرات الهيلوكوبتر العسكرية.

ومن مهامها، أوضح المصدر، أنها تستخدم للمراقبة من مسافة قريبة داخل المدن، ومتخصصة للقوات الخاصة، لافتاً أن القادة الميدانيين في قوات الاحتلال يعتمدون عليها قبل الدخول لأي مهمة أو معركة لتوفر لهم القدرة على متابعة التغيرات في أرض الميدان ونقل معلومات مباشرة لهم.

وأشار المصدر، إلى أن الطائرة "Orbiter" تتمتع بسهولة في التحكم والإطلاق، والكاميرا التي على متنها ذات دقة عالية جداً وتعتمد على موجات الراديو، ويمكنها التحليق بشكل متواصل مدة ساعة ونصف، مضيفاً: "يتم إطلاقها بواسطة اليد او المقلاع وعند هبوطها تقوم بفتح مظلة للارتكاز على الأرض.

وتابع قوله: يبلغ عرض الطائرة بين طرفي الجناحان حوالي 2.2 متر، بينما يبلغ طولها من الرأس متر واحد، مبيناً أن لديها قدرة على التحليق نحو 15 كم تقريباً لمدة ساعة ونصف.

ونشر موقع (هوم لاند سكيرتي) مقالاً تفصيلياً يتعلق بالطائرة، ترجمته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ذكر أن (Orbiter) صممتها Aeronautics الإسرائيلية، لتوفير تغطية واستطلاع فوري للقادة الميدانيين، وتتميز الطائرة بسهولة السيطرة عليها في كافة نقاط عملها بدءا من الإقلاع وحتى الهبوط مرورا باستلام الصور التي تقوم بالتقاطها بشكل فوري من خلال الكاميرا عالية الجودة، المزودة بزووم رقمي حتى عشر أضعاف ، والمثبتة في الذيل ، وتحتاج الطائرة الى فردين فقط كحد أدنى لتشغيلها ومتابعة أدائها فضلاً عن أن أجهزة التحكم بها خفيفة وغير معقدة ويمكن حملها على الظهر.

وحسب الموقع، يمكن للطائرات بدون طيار من طراز Orbiter القيام بمهام الاستطلاع ومشاركات منخفضة الكثافة والحرب في المناطق الحضرية ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع عن قرب.

وتشمل عائلة Orbiter الغير المأهولة عدة أنواع منها، Orbiter I وOrbiter II وOrbiter III.

وتم عرض طائرة بدون طيار من طراز Orbiter III الحديثة لأول مرة في معرض باريس الجوي في يونيو 2011. وهي أكبر نوع من عائلة Orbiter التي يبلغ طول جناحها 4.2 متر. لديها القدرة على التحمل لمدة سبع ساعات ويمكن أن تصل إلى أكثر من 100كم/ث.

وحسب الموقع، فالطائرة بدون طيار لديها هيكل قوي، شيدت باستخدام مواد مركبة خفيفة، ويتميز المحرك الكهربائي الخاص بالطائرة بالتشغيل هدوء لأداء مهام سرية.

كما تتضمن أيضا إمكانات معالجة الصور المتطورة الخاصة والتعقب التلقائي، وكشف الحركة وتثبيت الصورة، والتكبير الرقمي، كما تتمتع بالدقة الفائقة.

ويتم إطلاق الطائرة بدون طيار من طراز " "Orbiterباستخدام نظام المنجنيق. حيث يتطلب النظام التجميع لمدة عشر دقائق لإطلاق الطائرة بدون طيار. وقد تم تجهيز المنجنيق مع ميزات السلامة الزائدة عن الحاجة. يمكن استعادة الطائرة بدون طيار من خلال استخدام نظام آلي.

ويتكون نظام التحكم الأرضي الأساسي Orbiter من هوائي أرضي محمولة على ظهره وحامل ثلاثي القوائم، والذي يوفر نطاق تحكم يصل إلى 15 ك.







