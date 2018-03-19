هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرين كراجات وزقزوق

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، اليوم الإثنين، أن الحالة الصحية لكل من الأسيرين القاصرين أحمد زقزوق "15 عاما" من مدينة جنين، وعز الدين كراجات "17 عاما" من بلدة حلحول شمال الخليل، آخذة بالاستقرار والتحسن، حيث يقبعان في الوقت الحالي فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة".

وأوضح شقيرات أن الأسير الطفل زقزوق لا يزال يعاني من أوجاع في ركبته وذلك جراء إصابته برصاص الاحتلال على حاجز زعترة، مبينا أنه لا يستطيع تحريك قدميه ويستخدم الكرسي المتحرك لذلك، ويتم إجراء جلسات علاج طبيعي له.

وقال شقيرات، "إن الأسير كراجات أُجريت له عملية في كتفه الأيمن ووضعه جيد، لكنه بحاجة ماسة لعملية أخرى لترميم مفصل القدم اليسرى.