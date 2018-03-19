الاونروا:إعادة إعمار 59 مسكنا مدمرا كلياً في قطاع غزة الشهر الماضي

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاثنين: إنها أنهت الشهر الماضي إعادة إعمار 59 مسكنا مدمرا كلياً في قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير الوضع الطارئ الذي أصدرته المنظمة الأممية اليوم الاثنين، والذي اشارت فيه إلى نشاطات إعادة الإعمار في فبراير 2018.

وفيما يتعلق بموضوع الحالات المنجزة، جاء في التقرير أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 59 مسكنا مدمرا كلياً.

أما فيما يخص صرف الدفعات النقدية، فقد اورد التقرير أنه إجمالاً صرفت "الأونروا" حوالي 2.8 مليون دولار كمساعدات للإيواء.

وتضمن المبلغ حسب التقرير، إعادة الإعمار: 2,684,179 دولارا، وأعمال الإصلاحات: 98,743 دولارا.