الاحتلال يحرم أكثر من 200 ألف مواطن بغزة من مياه الشرب

أوقفت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ضخ المياه الصالحة للشرب لأكثر من 200 ألف نسمة في مناطق جنوب غرب غزة.

وقد أوضح ماهر سالم مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم في الثالث عشر من الشهر الجاري، بأنها ستجري إصلاحات في خطوط مياه "المكروت"، والتي عادةً ما تمكث فيها ساعة واحدة فقط.

وأضاف سالم، أن سلطات الاحتلال هذه المرة طلبت يوماً كاملاً لعمل إصلاحات في الخطوط، إلى أن الأمر زاد عن حده واستمر حتى هذا اليوم، دون استجابة للنداءات التي طالبت بإعادة المياه للسكان.

وأشار، إلى أن بلدية غزة تواصلت مع سلطة المياه لعودة خطوط مياه "المكروت للمواطنين إلا أن هذه النداءات باءت بالفشل.

وبين سالم، أن هذه الخطوط تغذي أكثر من 200 ألف نسمة من المواطنين في مناطق جنوب غرب غزة، حيث أن انقطاعها أدى لحرمان هذه المناطق من المياه الصالحة للشرب وامدادهم بمياه غير عذبة حيث أصبحت الحصة 20 لتر في اليوم فقط.

وذكر سالم، أن البلدية اضطرت لاستخدام مياه الآبار غير الصالحة للشرب، والتي عادة ماتكون جودتها غير صالحة للشرب، وبكميات غير كافية.