الشاباك: المعتقل الفرنسي قام بتهريب بندقيتين و70 مسدسا لرام الله

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه كشف خلية لتهريب السلاح من غزة الى الضفة الغربية والقدس، عملت على نقل السلاح بسيارة موظف القنصلية الفرنسية "رومان فرانك" الذي اعلن عن اعتقاله يوم أمس.

وقال بيان لـ "الشاباك" إن الخلية "ضمت تسعة أعضاء من بينهم مقدسي يعمل حارسا في القنصلية الفرنسية وعدد من المواطنين من غزة المقيمين في الضفة دون تصاريح وعدد من الشبان من الضفة".

وأضاف: "استغل المواطن الفرنسي التسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين الأجانب على معبر إيريز وقام بتهريب بندقيتين و70 مسدسا في صندوق سيارته الخلفي مقابل الحصول على الأموال".

وأشار بيان الشاباك إلى أن "المواطن الفرنسي عمل بمفرده دون علم المسؤولين عنه وكشف النقاب ايضا عن تهريب أموال من غزة بواسطته للضفة والقدس".

ونوه إلى أن ستة من المعتقلين التسعة في القضية سيتم تقديم لوائح اتهام بحقهم.







