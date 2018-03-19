محيسن:قرارات ستُتخد رداً على استهداف الحمد لله اليوم

أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اليوم سيشهد سلسلة من الاجتماعات الهامة في رام الله، ستبدأ باجتماع عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ قرار نهائي بشأن التحضيرات للمجلس الوطني .

وتابع محيسن في تصريحات إذاعية، أن اجتماع الفصائل سيسبق اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع والهام الذي سيعقد في مقر المقاطعة برئاسة الرئيس محمود عباس في تمام الساعة السابعة، والذي سيضم اللجنة التنفيذية والمركزية وفصائل المنظمة وقادة الأجهزة الأمنية .

وأوضح محيسن، أن الاجتماع سيبحث العديد من المواضع منها التحضير للمجلس الوطني والاجتماع الفاشل للبيت الأبيض، والمعيقات التي تواجه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مشيراً إلى أن القيادة ستبحث الاستهداف الذي طال رئيس الوزراء رامي الحمد لله ومدير المخابرات ماجد فرج في قطاع غزة الأسبوع الماضي، حيث أن هناك قرارات وخطوات رداً على الاستهداف.

وقال: "هناك موقف موحد يحمل حركة حماس مسؤولية الاستهداف فهي ليست معنية بتقديم معلومات دقيقة"، مشيراً إلى أن كل الفصائل أدانت الحادث وسيكون هناك إجراءات تناسب ما حدث من اعتداء وهناك خطوات ستتخذ، ولن يمر ما حدث مرور الكرام والإجراءات والقرارات ستكون عبر الحكومة الفلسطينية.

ويشار الى ان رئيس الوزارء الفلسطيني رام الحمدلله تم استهداف موكبه بعبوة ناسفة الاسبوع الماضي خلال مرور مركبته بعد عدة امتار من معبر بيت حانون ايرز ، مما ادى لاصابة 7 مرافقين وسط تأكيدات من الجمع الفلسطيني ان الاستهداف يهدف بالدرجة الاولى لخلط الاوراق وانهاء المصالحة الفلسطينية .