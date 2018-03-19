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الصليب:17 من أهالي معتقلي غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "رامون"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:54 - 19 مارس 2018
زيارات في سجون الاحتلال زيارات في سجون الاحتلال
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توجهت دفعة جديدة من أهالي المعتقلين من قطاع غزة اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها في سجن "رامون".

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن اللجنة سهلت خروج 17 من أهالي المعتقلين بينهم 3 أطفال لزيارة 12 معتقل في سجن "رامون".

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