الصليب:17 من أهالي معتقلي غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "رامون"

توجهت دفعة جديدة من أهالي المعتقلين من قطاع غزة اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها في سجن "رامون".
وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن اللجنة سهلت خروج 17 من أهالي المعتقلين بينهم 3 أطفال لزيارة 12 معتقل في سجن "رامون".
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