14 منها في غزة..تقرير يرصد 18 وفاة غير طبيعية الشهر الماضي

ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها رصدت 18 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية في فلسطين، الشهر الماضي، من ضمنها أربع حالات في الضفة، مقابل 14 حالة في غزة، مشيرة إلى ورود 46 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، و31 شكوى حول انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة.

ولفتت الهيئة في تقريرها الدوري حول "الانتهاكات على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين"، ويغطي الشهر الماضي، إلى أن حالات الوفاة توزعت على النحو الآتي: حالتا وفاة وقعت في ظروف غامضة، توزعتا مناصفة بين الضفة والقطاع، إضافة إلى أربع حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في القطاع، علاوة على 11 حالة وفاة وقعت جراء شجارات عائلية، من ضمنها تسع حالات في القطاع مقابل حالتين في الضفة، عدا حالة وفاة واحدة، وقعت في الضفة نتيجة سوء استخدام السلاح.

ونوهت إلى تلقيها 46 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، من ضمنها 27 شكوى في الضفة مقابل 19 شكوى على صعيد القطاع، مبينة أن الشكاوى الواردة على صعيد الضفة، توزعت على النحو الآتي: 24 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد الاستخبارات العسكرية، أما في القطاع، فقد كانت كافة الشكاوى الـ 19 ضد ما يعرف بـجهاز "الشرطة".

وبخصوص الشكاوى المرتبطة بانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بينت أن غالبية الشكاوى وردت من الضفة بواقع 20 شكوى، مقابل 11 شكوى من غزة، وأن معظم الشكاوى "تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفا تعسفيا"، وذكرت أنها تلقت 12 شكوى بخصوص ما يعرف بـ "التوقيف على ذمة المحافظ"، وسجلت جميعها في الضفة.

وبالنسبة إلى التأخير أو المماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، أشارت الهيئة إلى تلقيها ثلاث شكاوى بهذا الخصوص، سجلت جميعها في الضفة، لافتة إلى تلقيها ست شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام وحق التجمع السلمي، سجلت جميعها في القطاع، بينما سجلت شكويان في الضفة بخصوص الاعتداء على الحريات الأكاديمية، وكانا ضد جهاز المخابرات العامة.

كما وثقت تسع افادات حول الاستيلاء على أموال مواطنين دون اذن قضائي، سجلت جميعها في الضفة، بخلاف ثلاث حالات بخصوص انتهاك الحق في التنقل والسفر، واحدة منها في القطاع، مقابل حالتين في الضفة، وأشارت إلى أن الفترة التي يغطيها التقرير، شهدت حالة إعدام واحدة، سجلت في غزة.