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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:46 - 19 مارس 2018
اعتقالات اعتقالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين بينهم طفل من أنحاء متفرقة من الضفة.

في مدينة القدس اعتقل جيش الاحتلال كل من وليد ياسر الخطيب، حمودة أحمد مقبول، محمد خليف عسكر، سلطان صلاح الدين، الطفل حمودة كفاح عسكر.

و في رام الله اعتقلت الشابين محمود عاهد عواد ومحمد أحمد الدر، كما اعُتقل حمزة الجعفري من بيت لحم وراجح قبلاوي من جنين.

وقالت مصادر محلية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس وداهمت منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن بني فضل منفذ عملية الطعن بالقدس يوم امس والتي اسفرت عن مقتل حارس امن اسرائيلي، واخذت مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه

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